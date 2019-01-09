Скандальна голлівудська актриса порівняла себе з Путіним

Скандальна голлівудська актриса Ліндсі Лохан порівняла себе із президентом Росії Володимиром Путіним. Зірка зробила неоднозначну заяву під час свого нового шоу на каналі MTV.

Пізніше Лохан прокоментувала цей епізод виданню The Hollywood Reporter.

Ліндсі Лохан viva.ua

"Щойно ви станете емоційними, я стану Путіним. У мене немає емоцій, коли справа стосується грошей і бізнесу", — сказала Лохан своєму колезі.

Пізніше вона зізналася, що порівняння з президентом Росії було зайвим. За її словами, вона не знала, що саме хотіла цим сказати.

Як раніше писав OBOZREVATEL, американська актриса Ліндсі Лохан здивувала шанувальників відвертим знімком. Так, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому зірка позувала в пікантній позі абсолютно гола.