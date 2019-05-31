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Скандальна дочка Алсу засвітилася в Криму

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Дочка російської співачки Алсу Мікелла Абрамова після скандалу на проекті "Голос. Діти" взяла участь на щорічному конкурсі "Дитяча Нова Хвиля", який стартував 30 травня в таборі "Артек" в анексованому Криму.

За даними "Стархіт", вона виступила з ще одним переможцем шоу Ержаном Максимом, з яким презентувала спільну пісню "Це любов" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Я вирішила записати дует з Ержаном, тому що у нас красиво зливаються голоси. Але взагалі ми всі, хто брав участь в "Голосі", добре спілкуємося, допомагаємо один одному. Пробую себе в різних стилях музики, а мої кумири це Аріана Гранде і Біллі Айліш. Ще мрію заспівати дуетом з Поліною Гагаріною", – розповіла Мікелла.

Мікелла Абрамова і Ержан Максим в Криму

Мікелла Абрамова і Ержан Максим в Криму

Кадр з відео

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Скандал навколо Алсу через "Голос": з'явилося продовження

Дівчинка сподівається стати великою артисткою, як мама. Вона сказала журналістам, що не має ні на кого звертати уваги, якщо хоче виступати. У свою чергу Алсу розповіла, що допомагає доньці підбирати сценічні вбрання, а також радить, як вести себе перед публікою.

Мікелли Абрамова і Алсу

Мікелли Абрамова і Алсу

Instagram @ alsou_a

"Я завжди кажу, забудь про все, не думай про ноти, тільки отримуй задоволення. Коли ти вдома співаєш, не думаєш, як ти виглядаєш, не хвилюєшся. Уяви, що ти співаєш для друзів. Це нас завжди налаштовує добре", – зазначила артистка.

На анексованому українському півострові дует Ержана і Мікелли зустріли тепло, а проводжали довгими оплесками.

Фіналісти "Голос. Діти" мікелли Абрамова і Ержан Максим представили потужний дует "Це любов" на "Дитячій Новій Хвилі", яка сьогодні стартувала в таборі "Артек" в Криму🎤 ⠀ А перед виходом на сцену юна артистка відповіла на запитання журналістів. ⠀ Як вам пісня? 💥 ⠀ До речі, ще більше фото та відео з конкурсу в сторіс☝🏼 ⠀ # детскаяноваяволна # артек # ержанмаксім # мікеллаабрамова # голосдеті

Публікація від Starhit.ru (@ starhit.ru)

Відзначимо, що Мікелла Абрамова і Ержан Максим тепер не зможуть відвідати Україну, так як вони порушили українське законодавство, відвідавши Крим.

Мікелла Абрамова та Алсу

Мікелла Абрамова та Алсу

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Тема
анексія Криму
Особа
Алсу
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесконцерт
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