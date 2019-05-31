Скандальна дочка Алсу засвітилася в Криму

Дочка російської співачки Алсу Мікелла Абрамова після скандалу на проекті "Голос. Діти" взяла участь на щорічному конкурсі "Дитяча Нова Хвиля", який стартував 30 травня в таборі "Артек" в анексованому Криму.
За даними "Стархіт", вона виступила з ще одним переможцем шоу Ержаном Максимом, з яким презентувала спільну пісню "Це любов" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
"Я вирішила записати дует з Ержаном, тому що у нас красиво зливаються голоси. Але взагалі ми всі, хто брав участь в "Голосі", добре спілкуємося, допомагаємо один одному. Пробую себе в різних стилях музики, а мої кумири – це Аріана Гранде і Біллі Айліш. Ще мрію заспівати дуетом з Поліною Гагаріною", – розповіла Мікелла.
Мікелла Абрамова і Ержан Максим в Криму
Кадр з відео
Дівчинка сподівається стати великою артисткою, як мама. Вона сказала журналістам, що не має ні на кого звертати уваги, якщо хоче виступати. У свою чергу Алсу розповіла, що допомагає доньці підбирати сценічні вбрання, а також радить, як вести себе перед публікою.
Мікелли Абрамова і Алсу
Instagram @ alsou_a
"Я завжди кажу, забудь про все, не думай про ноти, тільки отримуй задоволення. Коли ти вдома співаєш, не думаєш, як ти виглядаєш, не хвилюєшся. Уяви, що ти співаєш для друзів. Це нас завжди налаштовує добре", – зазначила артистка.
На анексованому українському півострові дует Ержана і Мікелли зустріли тепло, а проводжали довгими оплесками.
Фіналісти "Голос. Діти" мікелли Абрамова і Ержан Максим представили потужний дует "Це любов" на "Дитячій Новій Хвилі", яка сьогодні стартувала в таборі "Артек" в Криму🎤 ⠀ А перед виходом на сцену юна артистка відповіла на запитання журналістів. ⠀ Як вам пісня? 💥 ⠀ До речі, ще більше фото та відео з конкурсу в сторіс☝🏼 ⠀ # детскаяноваяволна # артек # ержанмаксім # мікеллаабрамова # голосдеті
Відзначимо, що Мікелла Абрамова і Ержан Максим тепер не зможуть відвідати Україну, так як вони порушили українське законодавство, відвідавши Крим.
Мікелла Абрамова та Алсу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Скандал навколо "Голос. Діти" розгорівся після оприлюднення результатів голосування, згідно з якими перемогла Мікелла Абрамова. Користувачі заявили про фальсифікації.
Одним з тих, хто виявився незадоволеним і шокованим перемогою Абрамової, був чоловік Пугачової Максим Галкін. Він заявив, що після подібного не відправить своїх дітей на конкурси.
Перемога дочки Алсу викликала ажіотаж серед зірок шоубізу. Через фальсифікацію наставниця дівчинки Світлана Лобода була змушена покинути проект.
На "Першому каналі" заявили, що проведуть перевірку за фактомможливої фальсифікації голосів. Зірки підтримали це рішення.
Пізніше стало відомо, що скандал вийшов на міжнародний рівень – на галас відреагувала голландська компанія Talpa Media, що володіє правами на шоу "Голос" (The Voice).
У четвер, 16 травня було доведено, що для Мікелли Абрамової накрутили голоси в проекті, "Перший канал" анулював перемогудівчинки.
Було вирішено провести ще один фінал з усіма учасниками, але без обговорення теми батькам фіналістів.
Алсу заявила, що її дочка таі інші учасники проекту виявилися "втягнуті в якісь ігри".
24 травня на "Первом канале" переможцями шоу призначили всіх фіналістів, яким видали велику премію.
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