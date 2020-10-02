Скандальна Чичеріна вирушила на передову в Карабах: співачка потрапила там під обстріл

Одіозна російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою терористів "Л/ДНР", вирушила в зону конфлікту між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Telegram-канал WarGonzo з посиланням на військкора Семена Пегова. За словами інсайдерів, там артистка потрапила під обстріл азербайджанських безпілотників.

"Чичеріна на момент нашої розмови була в безпеці. Ховалася від обстрілу в бліндажі. Була онлайн дві хвилини тому. На дзвінки не відповідає", – заявив Пегов.

Зазначимо, що також раніше Чичеріна ділилася знімком у своїх соціальних мережах, на якому позувала в касці та в бронежилеті зі знаками Збройних сил Вірменії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одіозна російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою терористів на Донбасі, поділилася фото з аеропорту "Бориспіль". СБУ і Держприкордонслужба назвали знімок "провокацією".