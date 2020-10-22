Скандальна Чичеріна отримала громадянство "ДНР"

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
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Юлія Чичеріна отримала громадянство 'ДНР'

Російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою терористів на Донбасі, отримала громадянство так званої "Донецької народної республіки".

Про це повідомляє Telegram-канал WarGonzo з посиланням на військкора Семена Пегова. Також у мережі опублікували знімок Чичеріної з паспортом і ватажком "ДНР" Денисом Пушиліним (фото дивіться нижче).

"Чичеріна отримала паспорт громадянина "ДНР". Наступним повинен бути паспорт незалежної республіки Арцах (Нагірно-Карабаський регіон. – Ред.)", – відзначили в Telegram-каналі.

Чичеріна стала громадянкою "ДНР".

Нагадаємо, з 2014 року Чичеріна неодноразово відвідувала "Л/ДНР" з концертами і гуманітарною допомогою.

Скандальна співачка отримала громадянство "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чичеріна заспівала для вірменських солдатів після того, як потрапила під обстріл азербайджанських безпілотників на передовій у Нагірному Карабасі.

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