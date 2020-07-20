Скандальна блогерка Діденко закрутила новий роман після трагічної смерті чоловіка

Російська Instagram-блогерка Катерина Діденко, яка в лютому 2020 року втратила чоловіка на вечірці із сухим льодом, закрутила новий роман.

Після смерті Валентина Діденка неодноразово з'являлися чутки, що зірка, відома як "аптечний Ревізорро", з кимось зустрічається. Нещодавно жінка опублікувала в Instagram-акаунті фото з чоловіком, який її обнімає, але сам стоїть спиною (знімок дивіться нижче).

"Є речі, в яких я боюся зізнатися сама собі. І, мабуть, це одна з них ", – написала блогерка у stories на питання підписників, чи є у неї кохана людина.

Після смерті чоловіка Діденко часто помічали в обіймах чоловіків Instagram @didenko.katerina

Фанати також зацікавились, чи відчуває вдова почуття до загиблого чоловіка. Діденко не стала заперечувати, що дуже сумує за Валентином, але їй потрібно жити далі.

Як пише "СтарХіт", кілька тижнів тому блогерку помітили на відпочинку разом з актором Владом Черних. Тоді зірка пояснила, що він допомагає їй з дітьми, але після цього чоловік все частіше став з'являтися в публікаціях Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула і втратила чоловіка 28 лютого 2020 року, святкуючи разом із гостями свій день народження у банному комплексі в Москві.

Її чоловік Валентин закупив 25 кг сухого льоду для басейну, щоб вечірка була ефектною. В її розпал лід висипали у воду, внаслідок чого сталася хімічна реакція і люди отримали отруєння. Всього померли троє людей.