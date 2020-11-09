Скандальна блогерка Діденко вагітна втретє через 8 місяців після трагедії з чоловіком

Скандальна російська блогеркаа Катерина Діденко, яка в лютому 2020 роки втратила чоловіка на вечірці з сухим льодом, вагітна від нового коханого. "Аптечна Ревізорро" стане мамою втретє – у неї вже є двоє дітей від попереднього шлюбу

Так, про свій стан Діденко повідомила на особистій сторінці в Instagram. Вона зазначила, що не планувала третю дитину і вживала протизаплідні пігулки, однак два тести показали позитивний результат.

"Я відмовляюся в це вірити... Останнім часом то голова болить, то нудота вранці. Я жартома Владу (новий хлопець Діденко Влад Черних, – Ред.) кажу: "Піду зроблю тест на вагітність". У мене вдома був один. Цей тест показав дві смужки. Це неможливо, я ж приймаю протизаплідні більше року! Я, звичайно, хотіла третю дитину, але мені здається, я ще не готова", – зазначила Катерина.

За словами дівчини, кілька наступних тестів також показали позитивний результат. Вона зазначила, що далі буде обстежуватися у лікарів і зараз чекає результатів аналізу крові.

Нагадаємо, блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула і втратила чоловіка 28 лютого 2020 року, святкуючи разом з гостями свій день народження в банному комплексі у Москві.

Її чоловік Валентин закупив 25 кг сухого льоду для басейну, щоб вечірка була ефектною. В розпал свята лід висипали у воду, в результаті чого відбулася хімічна реакція і люди отримали отруєння. Всього померло троє осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через кілька місяців після смерті чоловіка, Катерина Діденко закрутила роман з актором Владом Чернихом.