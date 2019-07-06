Скандал з Пугачовою в Росії отримав неприємне продовження

Через скандал навколо виїзду машини примадонни Алли Пугачової на перон Ризького вокзалу відповідальність понесла чергова, яка працює там зовсім недавно.

За словами адвоката співачки Тимура Матвєєва, примадонна дійсно порушила норми закону, правила транспортної безпеки, а також безпеки руху РФ, пишуть Дни.ру.

Алла Пугачова на пероні Instagram @ alla_pugacheva_forum

Він вважає, що в даному випадку звинувачувати Пугачову в інциденті не варто, адже помилку в першу чергу допустив персонал, з яким вже проведена бесіда. Однак не виключено, що примадонні випишуть адміністративний штраф.

"Суворо судити примадонну не варто, адже кожен має право на помилку. Тим більше, що Алла Пугачова навряд чи була ознайомлена з правилами та вимогами, а помилки припустився персонал", – вважає адвокат.

Через інцидент було проведено перевірку і за її підсумками встановили, що порушення допустив персонал - конкретно, нова чергова вокзалу, у якої зовсім невеликий досвід роботи.

"Проведеною перевіркою було встановлено, що порушення допустила чергова по вокзалу, яка працює зовсім недавно. За даним фактом складено протокол, і з винними особами проведена бесіда. Таким чином інцидент вичерпаний", – заявив він.

Сама примадонна інцидент не коментувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Алла Пугачова і її знаменитий чоловік Максим Галкін разом з дітьми покинули Росію. Вони вирушили в Юрмалу, де планували знімати елітний котедж в фешенебельному районі на березі Балтійського моря.

Саме поїздка на відпочинок наробила стільки галасу. Примадонна приїхала в Москві до вагону на авто, через що на неї полилася рікою критика користувачів. Пізніше з'явилися чутки, що співробітника вокзалу, який це допустив, звільнять. Однак пізніше в РЖД спростували дані про звільнення начальника Ризького вокзалу.

Через те, що скандал широко поширився на просторах інтернету, в ситуацію втрутилися зірки російської естради. Зокрема, за Пугачову почали масово заступатися колеги по цеху, закликавши суспільство припинити нападки на примадонну.

Пізніше скандал вийшов на новий рівень – на зірку поскаржилися в ДАІ з вимогою провести перевірку і порушити кримінальну справу про адміністративне порушення.

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