Скандал з Остапчуком через "інвалідів на Євробаченні" отримав продовження

Скандал з українським телеведучим Володимиром Остапчуком, який на концерті українського гурту KAZKA зі сцени заявив, що "Євробачення - це захід для геїв і інвалідів", прийняв несподіваний поворот.

Так, відома модель Олександра Кутас звернулася до нього і попросила прокоментувати ситуацію. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона написала Остапчуку, що слово "інвалід" є некоректним формулюванням.

"Та Господи. Ніхто нікого не збирався ображати. У чому суть претензії, я сказав слово "інвалід" в мікрофон? Так, вибачте, раз такі речі ображають, приношу вибачення. Взагалі не бачу тут проблеми. Так в чому ж суть претензії?" , - уточнив Остапчук.

"Володимир, просто щоб я розуміла, Ви не бачите проблеми в тому, щоб прямо зараз особисто мене назвати терміном "інвалід"? Тому через родову травму, я з дитинства пересуваюся на інвалідному кріслі", - задала ще одне питання дівчина.

instagram.com/vova_ostapchuk

"Олександра, просто щоб я розумів. Ви дійсно ображаєтеся на саме слово, яким називають людей з обмеженими здібностями в країні, де немає пандусів на головній площі столиці?! Вас ображає термін сказаний побіжно в контексті, де не можна вжити юридичний термін, але все ок з тим, в яких умовах живуть люди? Я щиро бажаю вам так само завзято захищати свої права не за надуманими роздутими приводами, а в реальних змінах в країні. Ворога номер один знайшли. Вибачте ще раз, що вжив у публічному просторі слово "інвалід" і це образило вас і ваших друзів. Щиро жалкую", - відповів ведучий.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ексдружина Володимира Остапчука Олена Войченко розповіла про численні зради шоумена, які і стали причиною розлучення пари.

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