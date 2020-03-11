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11 березня • оновлено в 08:04
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Скандал з Джиганом: Самойлова вперше вийшла на зв'язок

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Дружина українського репера Джигана, який загримів у психлікарню через наркозалежність, вперше вийшла на зв'язок з шанувальниками після скандалу з артистом.

На своїй сторінці в Instagram жінка опублікувала зворушливе фото.

Джиган і Оксана Самойлової

Джиган і Оксана Самойлової

Instagram @samoylovaoxana

Так, на фотографії Самойлова позує в оточенні своїх дітей – дочок Леї, Аріелли й Майї, а поруч стоїть коляска з маленьким сином Давидом.

"Добре, що у мене є мої діти", – таким підписом супроводила Оксана знімок.

Шанувальники, які вже почали хвилюватися через мовчання Самойлової, підтримали жінку. Серед тих, хто залишив коментарі під публікацією, були навіть знаменитості – Віра Брежнєва, Ольга Бузова.

Самойлова вперше заговорила після скандалу з Джиганом
Самойлова вперше заговорила після скандалу з Джиганом
Самойлова вперше заговорила після скандалу з Джиганом
Самойлова вперше заговорила після скандалу з Джиганом
Самойлова вперше заговорила після скандалу з Джиганом
Самойлова вперше заговорила після скандалу з Джиганом

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особи
Оксана Самойлова Джиган
Місце
Росія
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