Самойлова вперше заговорила після скандалу з Джиганом

Дружина українського репера Джигана, який загримів у психлікарню через наркозалежність, вперше вийшла на зв'язок з шанувальниками після скандалу з артистом.
На своїй сторінці в Instagram жінка опублікувала зворушливе фото.
Джиган і Оксана Самойлової
Instagram @samoylovaoxana
Так, на фотографії Самойлова позує в оточенні своїх дітей – дочок Леї, Аріелли й Майї, а поруч стоїть коляска з маленьким сином Давидом.
"Добре, що у мене є мої діти", – таким підписом супроводила Оксана знімок.
Шанувальники, які вже почали хвилюватися через мовчання Самойлової, підтримали жінку. Серед тих, хто залишив коментарі під публікацією, були навіть знаменитості – Віра Брежнєва, Ольга Бузова.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережу.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
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