Самойлова вперше заговорила після скандалу з Джиганом

Дружина українського репера Джигана, який загримів у психлікарню через наркозалежність, вперше вийшла на зв'язок з шанувальниками після скандалу з артистом.

На своїй сторінці в Instagram жінка опублікувала зворушливе фото.

Джиган і Оксана Самойлової Instagram @samoylovaoxana

Так, на фотографії Самойлова позує в оточенні своїх дітей – дочок Леї, Аріелли й Майї, а поруч стоїть коляска з маленьким сином Давидом.

"Добре, що у мене є мої діти", – таким підписом супроводила Оксана знімок.

Шанувальники, які вже почали хвилюватися через мовчання Самойлової, підтримали жінку. Серед тих, хто залишив коментарі під публікацією, були навіть знаменитості – Віра Брежнєва, Ольга Бузова.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережу.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

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