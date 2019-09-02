Скандал з Аліною Паш через Росію: у Зеленського висловилися про проблему

Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський висловився про скандал зі співачкою Аліною Паш, яка у 2018 році повинна була виступити в РФ і заявляла, що буде співати там, де потрібно.

Так, в інтерв'ю виданню Lb.ua чиновник сказав, що для нього важливо, що роблять і говорять артисти зараз, а не колись. Адже кожен в минулому міг помилятися.

Володимир Бородянський та Аліна Паш

"Коли ми говоримо про Аліну Паш або інших акторів, які в якийсь момент часу щось говорили або робили, для мене важливо, що зараз вони відчувають. У всього є якийсь термін давності. Якщо умовна Аліна Паш сьогодні не вважає, що у нас йде війна, то я вважаю, ця людина не повинна представляти країну на державному рівні. Але в минулому людина могла помилятися", — заявив Бородянський.

Як повідомляв O BOZREVATEL, 24 серпня Паш виступила з репом на Майдані, однак не всім сподобалася така ініціатива в День Незалежності. У зв'язку з цим OBOZREVATEL згадав, хто вона така, і які композиції випускала останнім часом.

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