Скандал на шоу 'Холостячка': учасник заявив про бажання зустрітися з колишньою дівчиною

Учасник реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Рибак зізнався, що зовсім нещодавно йому написала колишня дівчина, з якою він перебував у стосунках до проєкту. За його словами, йому доведеться з нею зустрітися і все пояснити.

Як виявилося, чоловік досі нічого не сказав екскоханій, але вона зрозуміла, що він пішов далі в шоу. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого етеру 8-го випуску "Холостячки".

"Два дні назад вона написала мені: "Я знаю, що ти пішов далі", – зазначив Рибак.

Було видно, що Мішиній неприємно це чути. Учасник заявив, що не хотів би розвивати діалог.

Крім того, чоловік додав, що ця історія давно закінчена, але він відчуває якусь провину перед колишньою дівчиною і планує пояснити їй все.

"Холостячка" запитала: "Чи можуть повернутися почуття до неї?". Після 5-хвилинної паузи учасник проєкту відповів, що він не хоче цього.

"Він задумався. Це як? Тобто він допускає, що це можливо. Як я повинна ставитися до цієї відповіді? У ньому немає впевненості", – сказала Мішина.

Раніше, під час сьомого випуску реаліті "Холостячка", розгорівся скандал з учасником Андрієм Рибаком.

Також учасник Олександр Еллерт прокоментував скандал, який розгорівся на шоу навколо його друга Рибака.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, хто з учасників покинув сьомий випуск "Холостячки".