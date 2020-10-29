Скандал на шоу "Голос" у Росії отримав новий поворот: канал подає до суду на відомого політика

Через черговий скандал на шоу "Голос" "Перший канал" готує судові позови про захист ділової репутації проти актора Станіслава Садальського, критика Сергія Сосєдова та лідера партії "Комуністи Росії" і екскандидата в президенти Максима Сурайкіна.

Раніше Садальський у соцмережах заявив про упередженість наставників музичного шоу до учасниці Олександри Будникової. Його підтримав Сурайкін, а Сосєдов у коментарі для ЗМІ вказав, що фінальні епізоди шоу з голосуванням глядачів показують не в прямому ефірі, передає ТАСС, посилаючись на пресслужбу телеканалу.

"Перший канал готує позови проти Максима Сурайкіна, Сергія Сосєдова і Станіслава Садальського, які виступили з помилковими заявами на адресу проєкту "Першого каналу" "Голос". Не відчуваючи необхідності відповідати за свої слова, згадані спікери транслюють суспільству свої вигадки, видаючи їх за факти, і цинічно використовують бренд "Голосу" для підвищення своєї згадуваності в ЗМІ", – розповіли в пресслужбі.

Представники каналу підкреслили, що "чесність і рівні можливості для всіх – базові принципи" "Голосу", а єдиний в історії російського шоу випадок впливу на результати глядацького голосування був розкритий саме "Першим каналом".

"Перший канал" подає позови до суду через скандал в шоу "Голос" РБК

Крім того, у пресслужбі каналу зазначили, що Садальський, Сосєдов і Сурайкін поширювали "не відповідаючі дійсності відомості, що порочать ділову репутацію "Першого каналу"", у зв'язку з цим канал "має намір залучити їх до цивільно-правової відповідальності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році дочка відомої російської співачки Алсу Мікелла Абрамова потрапила в гучний скандал після перемоги на шоу "Голос. Діти" – її звинуватили у фальсифікації голосування.