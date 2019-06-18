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Скандал між Лободою і Лазарєвим підтвердився: з'явилася дивна реакція співака

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Російський співак Сергій Лазарєв відреагував на відео, яке підтверджує чутки про його скандал з колегою Світланою Лободою на премії "Муз-ТВ" в Москві.

Співак опублікував пост у себе в Instagram. На фотографії зображені собаки Лазарєва, які випорожнюються на газон.

Скандал між Лободою і Лазарєвим підтвердився: з'явилася дивна реакція співака

"Сергій, як ви ставитеся до чуток і статей про себе?" "На це питання найкраще відповідатимуть мої собаки ...", - підписав знімок співак.

Скандал між Лободою і Лазарєвим підтвердився: з'явилася дивна реакція співака

Cкрін з Instagram Лазарєва

Така реакція викликала масу захоплених коментарів і лайків з боку інших зірок. Під фотографією залишили коментарі та смайли: співачки Віра Брежнєва, Нюша, Лоліта Мілявська, Валерія, комік і шоумен Тимур Родрігез, актор Оскар Кучера та інші.

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Скандал між Лободою і Лазарєвим підтвердився: з'явилася дивна реакція співака

Cкрін з Instagram Лазарєва

Скандал між Лободою і Лазарєвим підтвердився: з'явилася дивна реакція співака

Cкрін з Instagram Лазарєва

Однак далеко не всі пересічні підписники оцінили гумор Лазарева. Серед схвальних коментарів зустрічалося і багато негативу:

"Ця фотка багато про що говорить. Наприклад, як ви ставитеся до людей, суспільства і цінуєте своїх підписників ..", "А сам сидиш і думаєш все це гі*но і стежиш за новими порціями новостюшек, а потім типу нас * ати", "Фото - перебір", "Жах !!! А коли за тебе голосувати треба було, ти по іншому говорив !!!", - відреагували шанувальники Лазарева.

Скандал між Лободою і Лазарєвим підтвердився: з'явилася дивна реакція співака

Cкрін з Instagram Лазарєва

Скандал між Лободою і Лазарєвим підтвердився: з'явилася дивна реакція співака

Cкрін з Instagram Лазарєва

Чтобы восстановить картину звездного скандала между Сергеем Лазаревым @lazarevsergey и Светланой Лободой @lobodaofficial, Super публикует видео фрагмент инцидента, по которому можно понять, что произошедшее — не утка, как уверял сам Лазарев. ⠀ Все началось на репетиции Светланы, когда Сергей начал высказывать главе премии "Муз-ТВ" Арману Давлетярову свои мысли о решении отдать Лободе финальный сет из шести песен в конце премии, в то время, как его номер с "Евровидения" не смогли показать на премии по техническим причинам. В ролике видно, как озадаченно Давлетяров слушает эмоционирующего Сергея, при этом пытаясь дипломатично улыбаться. Продюсер Лободы Нателла Крапивина во время спича Лазарева не произносит ни слова. ⠀ Происходящее со сцены, по словам очевидцев, вскоре заметила и сама Лобода. Светлана обратилась со сцены к Лазареву с единственной фразой: "Сереж, можно я буду репетировать?". По рассказам свидетелей, именно тогда в адрес певицы прозвучали не самые приятные слова из уст Лазарева. Реагировать на них и вступать в конфликт Лобода не стала. История закончилась извинениями от "Муз-ТВ" в адрес Светланы. Сергей Лазарев перед Лободой извиняться и комментировать инцидент не стал. ⠀ А вы на чьей стороне в этом конфликте?

Публикация от SUPER (@super.ru)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергію Лазарєву не сподобалося, що Лобода на "Премії Муз-ТВ" виконала шість композицій поспіль, тоді як він сам не зміг виступити з технічних причин. Співак жорстко висловився на її адресу і нібито підмовив колег піти із залу під час її виступу.

Пізніше Лазарєв став заперечувати, що у нього стався конфлікт з колегою, висміюючи публікації на цю тему.

Однак 17 червня в мережі з'явилося відео, яке підтверджує чутки про конфлікт двох зірок.

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Особа
Світлана Лобода
Місце
Росія
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Слишком много слов в статье ! Нужно было просто написать : Светлана Лобода и прочая лабуда!
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