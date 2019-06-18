Скандал між Лободою і Лазарєвим підтвердився: з'явилася дивна реакція співака

Російський співак Сергій Лазарєв відреагував на відео, яке підтверджує чутки про його скандал з колегою Світланою Лободою на премії "Муз-ТВ" в Москві.

Співак опублікував пост у себе в Instagram. На фотографії зображені собаки Лазарєва, які випорожнюються на газон.

"Сергій, як ви ставитеся до чуток і статей про себе?" "На це питання найкраще відповідатимуть мої собаки ...", - підписав знімок співак.

Cкрін з Instagram Лазарєва

Така реакція викликала масу захоплених коментарів і лайків з боку інших зірок. Під фотографією залишили коментарі та смайли: співачки Віра Брежнєва, Нюша, Лоліта Мілявська, Валерія, комік і шоумен Тимур Родрігез, актор Оскар Кучера та інші.

Cкрін з Instagram Лазарєва

Cкрін з Instagram Лазарєва

Однак далеко не всі пересічні підписники оцінили гумор Лазарева. Серед схвальних коментарів зустрічалося і багато негативу:

"Ця фотка багато про що говорить. Наприклад, як ви ставитеся до людей, суспільства і цінуєте своїх підписників ..", "А сам сидиш і думаєш все це гі*но і стежиш за новими порціями новостюшек, а потім типу нас * ати", "Фото - перебір", "Жах !!! А коли за тебе голосувати треба було, ти по іншому говорив !!!", - відреагували шанувальники Лазарева.

Cкрін з Instagram Лазарєва

Cкрін з Instagram Лазарєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергію Лазарєву не сподобалося, що Лобода на "Премії Муз-ТВ" виконала шість композицій поспіль, тоді як він сам не зміг виступити з технічних причин. Співак жорстко висловився на її адресу і нібито підмовив колег піти із залу під час її виступу.

Пізніше Лазарєв став заперечувати, що у нього стався конфлікт з колегою, висміюючи публікації на цю тему.

Однак 17 червня в мережі з'явилося відео, яке підтверджує чутки про конфлікт двох зірок.

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