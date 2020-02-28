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28 лютого • оновлено в 11:34
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Скадальний російський співак зробив зізнання про важку хворобу

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44-річний скандальний співак з Росії Олександр Медведєв, більш відомий як Шура, розповів, як йому довелося зіткнутися зі страшною хворобою.

Так, за словами артиста, він вів розгульний спосіб життя, вживав наркотики. В результаті у нього діагностували онкологію. Зараз Шура визнає свої помилки, він повністю позбувся залежності. Про це повідомляють "Дни.ру".

Олександр Медведєв (Шура)

Олександр Медведєв (Шура)

Фото: iz.ru

"Я точно знаю, за що мені було дано рак. Не потрібно було стільки жерти наркотиків... У мене метастази були вже в голові. Я зробив висновки та став більше вірити в Бога", – сказав співак.

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Зазначається, що поки Шура боровся з раком, пройшло п'ять років. За цей час частина його друзів з шоу-бізнесу перестали з ним спілкуватися. Артист розповів, що допомогу йому надали Алла Пугачова, Лоліта Мілявська, Ірина Аллегрова, Дмитро Маліков і Любов Успенська.

Олександр Медведєв (Шура)

Олександр Медведєв (Шура)

Фото: instagram/shuramedvedev

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома латвійська співачка Лайма Вайкуле розповіла про важку боротьбу з онкологією. Лікарі давали їй настільки мало шансів, що артистка навіть написала прощальні листи всім рідним.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Шура (Олександр Медведєв)
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Lebedinec Oleg UA
Lebedinec Oleg UA
і якак користь з цієї новини для України ? Може досить жити новостним полем русні ?
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