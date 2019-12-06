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6 грудня • оновлено в 18:27
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"С*ка, щоб ноги твоєї не було!" Панін приїхав до Криму й отримав палицею по хребту. Відео

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Одіозний російський актор Олексій Панін приїхав до анексованого Криму, де отримав "теплий" прийом.

Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram, показавши, як отримав палицею по хребту (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Олексій Панін

Олексій Панін

instagram/actor_ap

Зокрема, за Паніним біг чоловік і кричав: "С*ка, і щоб ноги твоєї, б*ядь, в Криму більше не було!", після чого запустив палицю в актора. Обидва чоловіки розсміялися, а з реплік стало ясно, що знаменитість отримала по хребту.

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Панін приїхав до Криму

Панін приїхав до Криму

Кадр з відео

"Хлоп'ята, ви не переживайте, ми не вбиваємо один одного. Це мій друг Денис. Ми приїхали до Криму і щасливі, що дихаємо цим повітрям. Всім добра", – прокоментував Панін.

"Нога була в Криму, але не буде в Україні", "Мене задовбали за цю ногу. Я навіть не в курсі. Гарного відпочинку", – відреагували на ролик користувачі.

Увага! Відео містить ненормативну ліксіку!

"С*ка, щоб ноги твоєї не було!" Панін приїхав до Криму й отримав палицею по хребту. Відео
"С*ка, щоб ноги твоєї не було!" Панін приїхав до Криму й отримав палицею по хребту. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Олексій Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу в пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно тікати з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост із критикою в Instagram кілька разів видаляли.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Анексія Криму
Особа
Олексій Панін
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес видео
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Коментарі
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Нах кому он нужен
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0
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Такой-же гандон, как и Пашинин
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1
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Зачем об этой амебе вообще что-то писать. Это плесень в окончательной стадии.
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