Одіозний російський актор Олексій Панін приїхав до анексованого Криму, де отримав "теплий" прийом.

Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram, показавши, як отримав палицею по хребту (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Олексій Панін instagram/actor_ap

Зокрема, за Паніним біг чоловік і кричав: "С*ка, і щоб ноги твоєї, б*ядь, в Криму більше не було!", після чого запустив палицю в актора. Обидва чоловіки розсміялися, а з реплік стало ясно, що знаменитість отримала по хребту.

Панін приїхав до Криму Кадр з відео

"Хлоп'ята, ви не переживайте, ми не вбиваємо один одного. Це мій друг Денис. Ми приїхали до Криму і щасливі, що дихаємо цим повітрям. Всім добра", – прокоментував Панін.

"Нога була в Криму, але не буде в Україні", "Мене задовбали за цю ногу. Я навіть не в курсі. Гарного відпочинку", – відреагували на ролик користувачі.

Увага! Відео містить ненормативну ліксіку!

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Олексій Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу в пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно тікати з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост із критикою в Instagram кілька разів видаляли.

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