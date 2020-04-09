"Ситуація серйозна!" Малишева висловилася про стан важкохворої Бабкіної

Марія Дідик люди 13:24, 9.04.2020 Оновлено: 14:07, 9.04.2020

Телеведуча Олена Малишева повідомила, що Надія Бабкіна перебуває в реанімації.

За її словами, ситуація у артистки "серйозна", але, як стверджують лікарі, стабільна, пише Газета.ru.

"Надія Георгіївна лежить в лікарні. Вона в реанімації. Ситуація у неї серйозна, але, як кажуть лікарі, стабільна. Давайте сподіватися, що у неї все буде добре", - зазначила Малишева.

Зі свого боку колега телеведучої Олександр М'ясников в передачі "Прямий ефір" заявив, що у Бабкіної відсутні "важкі фактори ризику", тому у неї великі шанси на швидке одужання.

Як раніше писав OBOZREVATEL, коронавірус був виявлений у співака Лева Лещенка.

Концертний директор артиста Андрій Гайдель розповів про нестабільний стан артиста, який перебуває зараз в лікарні в Комунарці: йому стає то краще, то гірше.

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