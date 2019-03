Сир в обличчя: у мережі запустили дивний челендж із дітьми

У "Твіттері" запустили новий флешмоб — Cheese Challenge, учасники якого кидають шматки сиру на обличчя своїм дітям і знімають це на камеру.

Так, багато дітей негативно реагують на те, що відбувається, а користувачі мережі називають це знущанням.

The new Cheese slice challenge, works well with kids and OAP 's pic.twitter.com/psIvMwz6Wt - Spex (@spexyone) March 3, 2019

throwing cheese in babies 'faces vids have brought me more joy than having an actual baby ever will - aubrey burrough (@aubsburr) March 3, 2019

So the cheese challenge was definitely a fail for Maxon. He is 100% all his dad 😂 #cheesechallenge pic.twitter.com/8L7TMWT5BZ - Kat Chapa (@KatChapa) March 3, 2019

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі набирає популярність новий флешмоб "#10yearschallenge", суть якого показати два знімки, які зроблені в нинішньому році і 10 років тому. Популярні російські, українські й голлівудські зірки також не оминули його стороною.

