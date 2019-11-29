"Синові соромно": ведуча Дом-2 нарвалася на критику через голе фото

Ведуча телепроекту "Дом-2" й екссолістка групи "Блестящие" Ольга Орлова зіткнулася з критикою в мережі через відвертий знімок.

На фотографії, опублікованій в Instagarm, Орлова позує повністю голою в басейні.

Ольга Орлова Інстаграм

Груди Ольга прикрила рукою, а ось голі сідниці було видно в кадрі.

Очевидно, зірка розраховувала на позитивні коментарі під публікацією, адже супроводила пост підписом: "Фото заряджене на позитив".

Ольга Орлова Інстаграм

Ольга Орлова Інстаграм

Однак під знімком підписники почали критикувати занадто відверту фотографію Орлової:

"Все нижче і нижче Оля опускається", "Справжнє обличчя ...", "Взагалі з глузду з'їхала", "Перед своїм чоловіком оголятися потрібно, а не на весь світ".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зірка скандального телепроекту "Дом-2" Неллі Єрмолаєва поділилася провокаційним фото зі своїм півторарічним сином Мироном і нарвалася на критику мережі.

Відповідний знімок жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вони разом з хлопчиком позували повністю голими

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