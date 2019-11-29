Головна Новини
29 листопада • оновлено в 10:48
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Синові соромно": ведуча Дом-2 нарвалася на критику через голе фото

7.8т
Читати матеріал російською

Ведуча телепроекту "Дом-2" й екссолістка групи "Блестящие" Ольга Орлова зіткнулася з критикою в мережі через відвертий знімок.

На фотографії, опублікованій в Instagarm, Орлова позує повністю голою в басейні.

Ольга Орлова

Ольга Орлова

Інстаграм

Новини
"Бути, як усі": зірка "Дом-2" зізналася в цькуванні

Груди Ольга прикрила рукою, а ось голі сідниці було видно в кадрі.

Очевидно, зірка розраховувала на позитивні коментарі під публікацією, адже супроводила пост підписом: "Фото заряджене на позитив".

Ольга Орлова

Ольга Орлова

Інстаграм

Ольга Орлова

Ольга Орлова

Інстаграм

Однак під знімком підписники почали критикувати занадто відверту фотографію Орлової:

"Все нижче і нижче Оля опускається", "Справжнє обличчя ...", "Взагалі з глузду з'їхала", "Перед своїм чоловіком оголятися потрібно, а не на весь світ".

"Синові соромно": ведуча Дом-2 нарвалася на критику через голе фото
"Синові соромно": ведуча Дом-2 нарвалася на критику через голе фото
"Синові соромно": ведуча Дом-2 нарвалася на критику через голе фото
"Синові соромно": ведуча Дом-2 нарвалася на критику через голе фото
"Синові соромно": ведуча Дом-2 нарвалася на критику через голе фото
"Синові соромно": ведуча Дом-2 нарвалася на критику через голе фото
"Синові соромно": ведуча Дом-2 нарвалася на критику через голе фото
"Синові соромно": ведуча Дом-2 нарвалася на критику через голе фото
"Синові соромно": ведуча Дом-2 нарвалася на критику через голе фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зірка скандального телепроекту "Дом-2" Неллі Єрмолаєва поділилася провокаційним фото зі своїм півторарічним сином Мироном і нарвалася на критику мережі.

Відповідний знімок жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вони разом з хлопчиком позували повністю голими

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Анна Міхно
Особа
Ольга Орлова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
5
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги