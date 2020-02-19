Синові скандальної Корольової – 18: як він виглядає зараз

19 лютого синові української співачки Наташі Корольової, яка зараз живе і працює в Росії, виповнилося 18 років. На честь цього співачка показала свіже відео з іменинником.

Так, ролик був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

Наташа Корольова podrobnosti.ua

Очевидно, відео – бекстейдж фотосесії. У кадрі Архип позує в білій розстебнутій сорочці, демонструючи голий торс.

Ролик Корольова супроводила зворушливим привітанням з днем народження:

"Синочку, сьогодні тобі 18! Як багато цікавого у тебе попереду! Світ відкриває для тебе стільки можливостей для реалізації всіх твоїх талантів і бажань! Будь щасливим, успішним, затребуваним, коханим! Я дуже хочу, щоб посмішка завжди супроводжувала тебе на твоєму шляху! Люблю тебе! Твоя мама".

У коментарях прихильники почали обговорювати змужнілого Архипа. Багато хто прийшов до висновку, що хлопець виріс точною копією свого батька Сергія Глушка.

Син Наташі Корольової та Сергія Глушка Архип Instagram @arkhipglushko

Син Наташі Корольової та Сергія Глушка Архип Instagram @arkhipglushko

Наташа Корольова з сином Instagram @arkhipglushko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Наташа Корольова пожартувала над рідною мовою і потрапила в скандал.

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