Синові Михайла Круга - 18: як виглядає спадкоємець співака

26 травня 18 років виповнилося синові російського співака Михайла Круга Олександру. Хлопчик ніколи не бачив свого батька, оскільки той помер, коли йому було всього півтора місяці.

Знімок змужнілого Олександра Круга опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram його мати Ірина.

"З Днем Народження, синку! Щасти тобі, рідний мій", - підписала знімок Ірина Круг.

Молодший син Круга вирішив піти слідами батьків і теж зайнявся музикою. Вперше Олександр вийшов на сцену в 2018 році разом з мамою Іриною Коло і виконав композицію "Це було вчора". Дебют Олександра відбувся на сцені Кремля, де проходив перший сольний концерт Ірини. Публіка тепло зустріла виконавця. Відомо, що хлопчик не тільки добре співає, але і пише вірші.

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