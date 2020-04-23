Синові Міддлтон і принца Вільяма виповнилося два роки: як підріс Луї
У четвер, 23 квітня, молодшому синові Кейт Міддлтон і принца Вільяма Луї виповнюється два роки.
Традиційно в честь дня народження в Букінгемському палаці поділилися свіжими фотографіями хлопчика, які були зроблені самою Міддлтон. Зазначимо, що на знімках юний принц зображений з вимазаними яскравою фарбою руками та щирою посмішкою.
"Ми раді поділитися фотографіями принца Луї, зробленими герцогинею в квітні цього року, напередодні його другого дня народження", – йдеться в публікації.
Нагадаємо: принц Луї – шостий правнук королеви Єлизавети II, третій онук принца Уельського Чарльза і принцеси Уельської Діани, третя дитина герцога Кембриджського Вільяма і герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон. До речі, в момент свого народження він став п'ятим в черзі на британський престол (після діда Чарльза, батька Вільяма, брата Джорджа і сестри Шарлотти).
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кейт Міддлтон запідозрили в четвертій вагітності. Так, ЗМІ звернули увагу на дивну поведінку герцогині Кембриджської на перегонах Royal Askot.