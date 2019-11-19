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19 листопада • оновлено в 13:00
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Сина скандального Барі Алібасова жорстко побили під час зйомок: відео

1.6т
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Сина скандального російського продюсера Барі Алібасова побили просто під час зйомок шоу.

Так, в ефірі передачі "Пусть говорят" на Алібасова-молодшого накинулися і вдарили з ноги. Напав на чоловіка брат його дружини Віолетти Ілля Гришин. Нещодавно дівчина розповіла, як Барі бив, ображав її і вдавався до рукоприкладства навіть коли вона була вагітна.

Барі Алібасов-молодший

Барі Алібасов-молодший

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Характерно, що це вже не перший раз, коли Гришин нападає на Барі. Минулого місяця хлопець побив Алібасова під час шоу "На самом деле".

Цього разу Ілля знову не зміг стримати себе, тому підбіг до Барі, який сидів на дивані, і вдарив його з ноги.

"Ти мало отримав минулого разу? Ти себе в дзеркало бачив? Ти не мужик! Досить поливати сестру брудом", закричав Ілля.

Барі Алібасова-молодшого побили під час зйомок

Барі Алібасова-молодшого побили під час зйомок

кадр із відео

Охорона швидко відтягла Гришина, а сам Барі уникнув серйозних травм.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський продюсер Барі Алібасов накинувся на журналістку і спробував покласти її на підлогу.

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Автор
Анна Міхно Анна Міхно
Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
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