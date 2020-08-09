Сина Павліка похоронили у Києві: хрещена мати зворушила мережу фото

Українська співачка Анжеліка Рудницька показала знімки з похорону сина артиста Віктора Павліка Павла, який помер 7 серпня на 22 році життя.

Рудницька – хрещена мати Павла Павліка – зазначила, що хлопець був світлою і доброю людиною, і, ймовірно, просто не створеною для "сучасного жорстокого світу". На особистій сторінці у Facebook вона також показала фото могили хлопця.

"Він від народження був гарним-гарнющим. Ми з дівчатами намріяли ще до народження, щоб був високий світлоокий брюнет, здоровий і щасливий. Так і було до того, як рак вчепився в Пашин хребет. Наш хлопчик був хорошим, світлим, з тендітною душею, наповненою любов'ю. Талановитий, з почуттям гумору, мріями і великими планами. Досі не вірю, що його немає з нами. Мабуть, він був дуже хороший для нашого жорсткого і несправедливого світу, який поранив його чутливу душу", – зворушливо висловилася хрещена Павліка-молодшого.

Могила Павла Павліка Facebook Анжеліки Рудницької

Також Рудницька зазначила, що під час прощання з хрещеником вона почула "дивовижне послання". За його словами, те ж саме почула й інша хрещена мати Павла.

"Я сьогодні на прощанні з Пашею дуже прислухалася до голосу всередині і почула дивовижне послання не для всіх, а для найдорожчих. Ще більш дивно, що інша хрещена мама Паші почула те ж саме. Тепер так важливо, щоб почули ті, кому воно адресоване. Спочивай з Богом, синку! Люблю тебе", – додала артистка.

Facebook Анжеліки Рудницької

Церемонія прощання з Павлом Павліком проходила у Києві в закритому форматі – на ній були присутні тільки рідні і близькі померлого хлопця. Зазначимо, свої співчуття висловили багато українських зірок, а також президент України Володимир Зеленський.

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