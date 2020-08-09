Українська співачка Анжеліка Рудницька показала знімки з похорону хрещеника – сина Віктора Павліка Павла
Під час прощання з хлопцем вона почула "дивовижне послання"
Друга хрещена мати підтвердила слова артистки
Помер син Віктора Павліка. Колаж
Українська співачка Анжеліка Рудницька показала знімки з похорону сина артиста Віктора Павліка Павла, який помер 7 серпня на 22 році життя.
Рудницька – хрещена мати Павла Павліка – зазначила, що хлопець був світлою і доброю людиною, і, ймовірно, просто не створеною для "сучасного жорстокого світу". На особистій сторінці у Facebook вона також показала фото могили хлопця.
"Він від народження був гарним-гарнющим. Ми з дівчатами намріяли ще до народження, щоб був високий світлоокий брюнет, здоровий і щасливий. Так і було до того, як рак вчепився в Пашин хребет. Наш хлопчик був хорошим, світлим, з тендітною душею, наповненою любов'ю. Талановитий, з почуттям гумору, мріями і великими планами. Досі не вірю, що його немає з нами. Мабуть, він був дуже хороший для нашого жорсткого і несправедливого світу, який поранив його чутливу душу", – зворушливо висловилася хрещена Павліка-молодшого.
Могила Павла Павліка Facebook Анжеліки Рудницької
Також Рудницька зазначила, що під час прощання з хрещеником вона почула "дивовижне послання". За його словами, те ж саме почула й інша хрещена мати Павла.
"Я сьогодні на прощанні з Пашею дуже прислухалася до голосу всередині і почула дивовижне послання не для всіх, а для найдорожчих. Ще більш дивно, що інша хрещена мама Паші почула те ж саме. Тепер так важливо, щоб почули ті, кому воно адресоване. Спочивай з Богом, синку! Люблю тебе", – додала артистка.
Сина Павліка похоронили у Києві: хрещена мати зворушила мережу фото Facebook Анжеліки Рудницької
Церемонія прощання з Павлом Павліком проходила у Києві в закритому форматі – на ній були присутні тільки рідні і близькі померлого хлопця. Зазначимо, свої співчуття висловили багато українських зірок, а також президент України Володимир Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
син українського співака Віктора Павліка Павло боровся з важкою хворобою – саркомою (рак хребта). Він помер 7 серпня через майже два роки після виявлення страшного діагнозу.
Смерть 21-річного Павла Павлика викликала ажіотаж у мережі. Українці висловили свої співчуття рідним і близьким.
Віктор Павлик у жовтні 2018 року звернувся по допомогу до людей через важку хворобу його молодшого сина Павла.
Співак розповідав, що спершу хвороба у сина проявлялася лише відчуттям оніміння в ногах, потім у хлопця почали відмовляти кінцівки.
Після перших етапів хіміотерапії йому стало краще, проте потім хвороба почала знову прогресувати.
Пізніше син артиста Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився.
Віктор Павлик зворушливо звернувся до сина після його зізнання.