Сина й онука Повалій ледь не вбило дерево, що падало: співак показав фото

Анна Міхно люди 14:58, 5.05.2020 Оновлено: 15:14, 5.05.2020

36-річного сина популярної співачки Таїсії Повалій Дениса ледь не вбило дерево, що впало після сильної зливи в Києві.

Про це розповів сам музикант на своїй сторінці в Instagram в stories.

Денис Повалій
Instagram @ bro.ducer

Так, за словами чоловіка, він гуляв із візком, коли поруч впало велике дерево.

"Реально вбити могло. Жах. Напевно, наслідки зливи. Щойно за 20 метрів від мене звалилося здорове на вигляд дерево. Будьте уважні й виймайте навушникитріск може врятувати життя",поділився Денис.

Instagram @ bro.ducer
Instagram @ bro.ducer
Instagram @ bro.ducer

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка Таїсія Повалій презентувала новий україномовний альбом "Ейфорiя", до якого увійшло 10 особистих треків, пов'язаних між собою темою кохання й стосунків.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

З'явилося унікальне відео перших боїв за Слов'янськ: Гіркін назвав їх "пеклом"

В ОПУ виправдали Баума, який замішаний у скандалі з вантажами із Китаю

ЗСУ розгромили найманців Росії на Донбасі: знищені терористи та техніка

Свічка в 47 поверхів: в ОАЕ полум'я поглинуло хмарочос. Фото і відео

"Розчавив собою німецький танк?" Путін розлютив росіян медаллю Перемоги для Ина