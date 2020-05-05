Сина й онука Повалій ледь не вбило дерево, що падало: співак показав фото

36-річного сина популярної співачки Таїсії Повалій Дениса ледь не вбило дерево, що впало після сильної зливи в Києві.

Про це розповів сам музикант на своїй сторінці в Instagram в stories.

Денис Повалій Instagram @ bro.ducer

Так, за словами чоловіка, він гуляв із візком, коли поруч впало велике дерево.

"Реально вбити могло. Жах. Напевно, наслідки зливи. Щойно за 20 метрів від мене звалилося здорове на вигляд дерево. Будьте уважні й виймайте навушники – тріск може врятувати життя", – поділився Денис.

Instagram @ bro.ducer

Instagram @ bro.ducer

Instagram @ bro.ducer

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українська співачка Таїсія Повалій презентувала новий україномовний альбом "Ейфорiя", до якого увійшло 10 особистих треків, пов'язаних між собою темою кохання й стосунків.

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