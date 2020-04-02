"Ми багато молимося!" Син Заворотнюк вперше з'явився в мережі після хвороби матері

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна показала фото свого брата Майкла. 19-річний хлопець не з'являвся в мережі після чуток про хворобу матері.
Фотографією вона поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
dekabrist.net/
"Майкуша дуже цікава особистість, я пишаюся тим, що він мій брат. У нього дуже філософський склад розуму, навіть коли він був маленький, ми завжди йому пророкували "ну ти точно будеш або філософ, або психолог". Він умів примирити нас, знаходив потрібні слова, міркував дуже грамотно. Він дуже чуйний, з дуже тонкою душею. Дуже болісно сприймає життя, а воно часом завдає нам сильних потрясінь. І тоді вже мені хочеться його захистити від цих ударів долі. Він дуже любить музику, сам її пише, прекрасно грає на гітарі і складає дивовижні вірші", – підписала фото Заворотнюк.
Найдорожче багатство це дуже тісні, справжні родинні зв'язки. Коли є людина дуже близька тобі по духу, по крові. І не дивлячись на те, що Майк мій молодший брат, я все одно відчуваю в ньому захист і опору.✨ ⠀ У дитинстві мої дружні почуття і любов виражалися у вигляді стусанів звичайно ж, але з якою пристрастю він втік, коли мене за це хотіли покарати і кричав "Не чіпайте мою Ганну! Я її так люблю!", це спогад для мене безцінний і дуже дорого. Я була не права, могла його ображати, оскільки я була старша і шкідлива сестра, але разом з тим, я з такою теплотою і з такою любов'ю згадую його маленького. Найважливіше і найголовніше, щоб це відношення його до мене пройшло через всю мою жізнь.🤍 ⠀ Звичайно ж моя сестричка Міла, така ж любов, але виражається по-іншому. Якщо я відчуваю брата, як чоловіче плече і мені хочеться поруч з ним відчувати себе маленькою сестричкою, яка потребує захисту,. А Міла це маленьке янголятко, моя принцеса, відчуваю, що це моя молодша сестра і я за неї відповідає. Якась інша любов, ніжна, трепетна, навіть з якоюсь щемом, так хочеться її від усього захистити, уберечь.🕊 ⠀ Майкуша дуже цікава особистість, я пишаюся тим, що він мій брат. У нього дуже філософський склад розуму, навіть коли він був маленький ми завжди йому пророкували "ну ти точно будеш або філософ, або психолог". Він умів примирити нас, знаходив потрібні слова, міркував дуже грамотно. Він дуже чуйний, з дуже тонкою душею. Дуже болісно сприймає життя, а вона часом завдає нам сильні потрясіння. І тоді вже мені хочеться його захистити від цих ударів долі. Він дуже любить музику, сам її пише, прекрасно грає на гітарі і складає дивовижні стіхотворенія.💫 ⠀ Мати братів і сестер дуже цінно, тому що ти ніколи не будеш відчувати самотність. Дуже хочу пройти з ними за руку протягом усього життя і бути завжди один одному на допомогу і підтримкою у всьому. У всякому разі, я хочу докласти до цього всі свої усілія.🌷 ⠀ А у вас є брати і сестри? ❤️
Про стан хворої матері Заворотнюк говорить не часто.
"У нас усе добре, ми багато молимося і йдемо на поправку. Я впевнена, ми переможемо", – поділилася в соцмережах дівчина.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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