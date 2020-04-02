"Ми багато молимося!" Син Заворотнюк вперше з'явився в мережі після хвороби матері

Дочка російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна показала фото свого брата Майкла. 19-річний хлопець не з'являвся в мережі після чуток про хворобу матері.

Фотографією вона поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

dekabrist.net/

"Майкуша дуже цікава особистість, я пишаюся тим, що він мій брат. У нього дуже філософський склад розуму, навіть коли він був маленький, ми завжди йому пророкували "ну ти точно будеш або філософ, або психолог". Він умів примирити нас, знаходив потрібні слова, міркував дуже грамотно. Він дуже чуйний, з дуже тонкою душею. Дуже болісно сприймає життя, а воно часом завдає нам сильних потрясінь. І тоді вже мені хочеться його захистити від цих ударів долі. Він дуже любить музику, сам її пише, прекрасно грає на гітарі і складає дивовижні вірші", – підписала фото Заворотнюк.

Про стан хворої матері Заворотнюк говорить не часто.

"У нас усе добре, ми багато молимося і йдемо на поправку. Я впевнена, ми переможемо", – поділилася в соцмережах дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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