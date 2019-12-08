Син Валерії потрапив у страшну аварію: відомі подробиці

Син російської співачки Валерії Арсеній Шульгін потрапив у страшну аварію на трасі між Москвою і Санкт-Петербургом.

Як повідомляє СтарХит, разом зі своїми друзями і новою коханою 21-річний Арсеній вирішив вночі покататися на автомобілі.

Валерія з сином Арсенієм Hello!

На під'їзді до Санкт-Петербургу їх машину занесло і вона врізалася у відбійник.

"Арсеній під Петербургом потрапив в аварію. Він у лікарні зі своєю дівчиною, у неї відкритий перелом. Дитячий садок", – цитує джерело СтарХит.

Валерія з сином Арсенієм Телепрограма

У своєму Instagram Шульгін незабаром опублікував кілька stories. Так, на одному знімку видно розбиті частини іномарки, пошкоджений капот і подушки безпеки.

Арсеній Шульгін потрапив у ДТП Інстаграм

На іншому фото можна побачити самого Арсенія, у якого розбита нижня частина обличчя. Повідомляється, що в лікарні хлопцю екстрено зашили губу.

Арсеній Шульгін потрапив у ДТП Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що продюсер Йосип Пригожин розповів, як Валерія страждала через свого колишнього чоловіка Олександра Шульгіна. За словами Пригожина, одного разу співачці навіть довелося вийти на сцену після побиття.

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