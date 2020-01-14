Син Валерії нарвався на гнів через інтимне відео

Син співачки Валерії Арсеній Шульгін нарвався на гнів в мережі, опублікувавши інтимне відео зі своєю дівчиною.

Відео з'явилося в Інстаграмі Шульгіна в день народження його дівчини Ліани Волкової 13 січня.

"Навіщо інтим показуєш. Що значить зелений пацан, знайшов чим здивувати. Ти ще зробиш статевий акт в кліпі. Пипець. Кому це цікаво? Противно", - написав один з підписників.

У грудні 2019 Арсеній Шульгін з Ліаною Волковою потрапили в ДТП. Дівчина була за кермом, втратила керування і врізалася у відбійник. Обидва отримали травми і були госпіталізовані. У Волкової був перелом руки, а у Шульгіна – розрив губи.

У коментарях до зазначеного вище відео деякі підписники також обурюються, що Шульгін розлучився зі своєю попередньою дівчиною – Анною Шерідан: "А мені Аня більше подобалася! Гарна дівчина, не зарозуміла!".

У сторіс Шульгін також додав відео, де показав, які сюрпризи влаштував на день народження для Волкової: корзина квітів, повітряні кулі.

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