Син Цоя подав до суду на творців фільму про свого батька

Син відомого музиканта Віктора Цоя Олександр в черговий раз подав позов до суду на режисера Олексія Учителя і його фільм "Цой".

Попередня заява закінчилася безрезультатно. За словами спадкоємця, він не дозволяв використовувати ім'я та зображення свого батька, пише "Дождь" (щоб подивитися трейлер картини, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, Олександр вимагає заборонити вихід в прокат фільму Олексія Учителя "Цой". За його словами, картина є досить вульгарною.

Крім того, Міністр культури Ольга Любимова розповіла, що фільм все-таки вийде в прокат по закону, так як він отримав відповідне посвідчення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита рок-група "Кіно", фронтменом якої був легендарний Віктор Цой, виступить в Києві вперше за 30 років після розпаду колективу.