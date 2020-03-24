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24 березня • оновлено в 03:22
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Син Табакова став зіркою секс-сцен в серіалі на росТВ: еротичні кадри

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23 березня на каналі на російському телеканалі ТНТ відбулася прем'єра серіалу "Колл-центр", в якій знявся син знаменитого актора Олега Табакова Павло Табаков.

Крім Табакова в проекті засвітилися популярні актори Володимир Яглич, Юлія Хлиніна і Сабіна Ахмедова.

Син Табакова став зіркою секс-сцен в серіалі на росТВ: еротичні кадри

За сюжетом звичайний московський офіс опинився в заручниках у таємничих Мами і Тата, які заклали в будівлі бомбу і тепер планують знущатися над співробітниками колл-центру.

Син Табакова став зіркою секс-сцен в серіалі на росТВ: еротичні кадри

Скріншот з відео

Син Табакова став зіркою секс-сцен в серіалі на росТВ: еротичні кадри

Скріншот з відео

Не обійшлося в серіалі і без дуже відвертих сцен.

Син Табакова став зіркою секс-сцен в серіалі на росТВ: еротичні кадри

Скріншот з відео

Син Табакова став зіркою секс-сцен в серіалі на росТВ: еротичні кадри

Скріншот з відео

Син Табакова став зіркою секс-сцен в серіалі на росТВ: еротичні кадри

Скріншот з відео

Син Табакова став зіркою секс-сцен в серіалі на росТВ: еротичні кадри

Скріншот з відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська співачка і екс-учасниця гурту Serebro Ольга Серябкіна викликала бурхливі обговорення новим відео в відвертому вбранні. Відповідний ролик був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

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Автор
Марія Дідик
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