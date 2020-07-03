Син Сафронова висміяв схудлого на 100 кг Фадєєва

Син російського художника Нікаса Сафронова, піаніст Лука Затравкін висміяв продюсера Максима Фадєєва, який скинув 100 кг.

За словами піаніста, таке сильне схуднення демонструє тенденцію Фадєєва "позбавлятися від всього непотрібного". Про це він повідомив в інтерв'ю "П'ятому каналу".

"Спочатку він позбувся непотрібних абсолютно йому артистів. Потім він позбувся продюсерського центру. Зараз він позбувся зайвої ваги. Якщо так далі піде, він почне розбазарювати гроші! В цей момент краще не проходити повз, а бути десь поруч", – пожартував піаніст.

Максим Фадєєв (Instagram Максима Фадєєва)

Лука також зізнався, що новина про схуднення Фадєєва засмутила його. Він зазначив, що хотів попрацювати з продюсером, однак "магія розмірів" зникла.

"Для мене, звичайно, це сумна новина. Тому що я завжди хотів попрацювати з цією дивовижною музичною людиною. І мені здавалося, що це був би хороший тандем найбільшого у світі музиканта – мене – і найбільшого продюсера. На жаль, тепер він схуд, і ось ця "магія розмірів" випарувалася", – іронічно зазначив Лука.

Максим Фадєєв скинув 100 кг (Instagram Максима Фадєєва)

Крім того, музикант додав, що коли Фадєєв розповість про свій спосіб позбавлення від зайвих кілограмів, то він їм обов'язково скористається.

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, хто такий Лука Затравкін і як він виглядав до і після набору зайвих кілограмів.