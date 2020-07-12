Син показав раритетний знімок Ротару з чоловіком: в мережі сумують

Син знаменитої співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко показав раритетний знімок матері з покійним батьком Анатолієм Євдокименком.

Фото, яке чоловік розмістив на особистій сторінці в Instagram, викликало активну реакцію у користувачів мережі.

На кадрах Софія Ротару і її чоловік зображені на тлі дорожнього знаку, на якому вказано відстань до Києва. Судячи з усього, знімок був зроблений близько 25 років тому.

Instagram Руслана Євдокименка

"Люблю цю фотографію. Батьки..." – написав Руслан Євдокименко.

Багато з фоловерів Євдокименка-молодшого висловили слова жалю через те, що відома співачка Ротару так рано овдовіла – Анатолій Євдокименко помер в жовтні 2002 року.

"Господи, які щасливі... За що Господь завжди забирає кращих?! Руслан, бережіть, будь ласка, маму. Вона у нас одна! Нехай всі дні Софії Михайлівни будуть наповнені турботою близьких", – висловилися прихильники сім'ї Ротару.

Instagram Руслана Євдокименка

Instagram Руслана Євдокименка

Instagram Руслана Євдокименка

Як повідомляв OBOZREVATEL, радянська і українська зірка Софія Ротару показала свій особняк під Києвом, вартість якого перевищує мільйон доларів.