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Син показав раритетний знімок Ротару з чоловіком: в мережі сумують

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Люди
3,3 т.
Син Софії Ротару показав раритетне фото батьків

Син Софії Ротару показав раритетне фото батьків. колаж

Син знаменитої співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко показав раритетний знімок матері з покійним батьком Анатолієм Євдокименком.

Фото, яке чоловік розмістив на особистій сторінці в Instagram, викликало активну реакцію у користувачів мережі.

На кадрах Софія Ротару і її чоловік зображені на тлі дорожнього знаку, на якому вказано відстань до Києва. Судячи з усього, знімок був зроблений близько 25 років тому.

Син показав раритетний знімок Ротару з чоловіком: в мережі сумують

Син показав раритетний знімок Ротару з чоловіком: в мережі сумують Instagram Руслана Євдокименка

"Люблю цю фотографію. Батьки..." – написав Руслан Євдокименко.

Багато з фоловерів Євдокименка-молодшого висловили слова жалю через те, що відома співачка Ротару так рано овдовіла – Анатолій Євдокименко помер в жовтні 2002 року.

"Господи, які щасливі... За що Господь завжди забирає кращих?! Руслан, бережіть, будь ласка, маму. Вона у нас одна! Нехай всі дні Софії Михайлівни будуть наповнені турботою близьких", – висловилися прихильники сім'ї Ротару.

Син показав раритетний знімок Ротару з чоловіком: в мережі сумують

Син показав раритетний знімок Ротару з чоловіком: в мережі сумують Instagram Руслана Євдокименка

Син показав раритетний знімок Ротару з чоловіком: в мережі сумують

Син показав раритетний знімок Ротару з чоловіком: в мережі сумують Instagram Руслана Євдокименка

Син показав раритетний знімок Ротару з чоловіком: в мережі сумують

Син показав раритетний знімок Ротару з чоловіком: в мережі сумують Instagram Руслана Євдокименка

Як повідомляв OBOZREVATEL, радянська і українська зірка Софія Ротару показала свій особняк під Києвом, вартість якого перевищує мільйон доларів.

Українашоу-бизнесшоуСофія Ротару
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