Син показав раритетний знімок Ротару з чоловіком: в мережі сумують
Син Софії Ротару показав раритетне фото батьків. колаж
Син знаменитої співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко показав раритетний знімок матері з покійним батьком Анатолієм Євдокименком.
Фото, яке чоловік розмістив на особистій сторінці в Instagram, викликало активну реакцію у користувачів мережі.
На кадрах Софія Ротару і її чоловік зображені на тлі дорожнього знаку, на якому вказано відстань до Києва. Судячи з усього, знімок був зроблений близько 25 років тому.
Син показав раритетний знімок Ротару з чоловіком: в мережі сумують Instagram Руслана Євдокименка
"Люблю цю фотографію. Батьки..." – написав Руслан Євдокименко.
Багато з фоловерів Євдокименка-молодшого висловили слова жалю через те, що відома співачка Ротару так рано овдовіла – Анатолій Євдокименко помер в жовтні 2002 року.
"Господи, які щасливі... За що Господь завжди забирає кращих?! Руслан, бережіть, будь ласка, маму. Вона у нас одна! Нехай всі дні Софії Михайлівни будуть наповнені турботою близьких", – висловилися прихильники сім'ї Ротару.
Син показав раритетний знімок Ротару з чоловіком: в мережі сумують Instagram Руслана Євдокименка
Син показав раритетний знімок Ротару з чоловіком: в мережі сумують Instagram Руслана Євдокименка
Син показав раритетний знімок Ротару з чоловіком: в мережі сумують Instagram Руслана Євдокименка
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