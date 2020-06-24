Син Павліка зробив нову заяву про свою хворобу й лікування: не здався

Онкохворий син українського співака Віктора Павліка Павло, який раніше розповів про погіршення стану і припинення лікування, зробив нову заяву про боротьбу з четвертою стадією раку.

Так, 20-річний хлопець на особистій сторінці в Facebook написав, що його попереднє повідомлення не зовсім правильно трактували – припинивши хіміотерапію, він не здався. Просто важке лікування дуже послабило його імунітет, і для подальшої боротьби варто дати організму відновитися.

"Цього разу я напишу українською – мовою моєї країни, в яку я завжди вірив, якій служив. Я збираюся розставити крапки над "і"... Перше і найважливіше: я не здався! Багато хто після попереднього поста написали мені, що я не повинен здаватися, а повірив в те, що хворобу можна вилікувати. Можливо, я дійсно написав це, як останні слова. Але це не так!" – розповів син артиста.

Facebook Павла Павліка

Павлік-молодший вказав, що продовжить шукати варіанти лікування й не буде просто сидіти й чекати, поки помре.

"Я написав, що мені залишилося тільки чекати. І де написано, що так я й буду робити? Сидіти й чекати? Не для того я пішов на військову службу, щоб чекати, поки щось трапиться. Я пішов туди, щоб знаходити шляхи вирішення проблем навіть там, де їх зовсім неможливо побачити. Тому просто чекати я ніколи не буду. Я й далі буду боротися і жити з вірою у свою перемогу над моїм новим ворогом", – зазначив Павло.

Родина Віктора ПавлІка KP.UA

Також син артиста підкреслив, що відмова від хіміотерапії – не рішення через відчай, просто його імунітету необхідно відновитися, оскільки "хімія" вбиває не тільки хворі, але й здорові клітини. Крім того, Павло висловився про альтернативне лікування, яке йому порадили користувачі мережі.

"Я не відмовлявся від лікування і це не було моїм яким відчайдушним рішенням. Це був логічний і обдуманий висновок. 18 курсів хіміотерапії, ця штука отруює як хворі клітини, так і здорові і сильно пригнічує імунітет. А якщо це не дає бажаного результату, то який сенс продовжувати? Саме тому ми вирішили дати імунітету можливість відновитися й почати самому брати участь у знищенні хвороби. А щодо альтернативного лікування... Ви дійсно вважаєте, що якби якийсь дідо лікував грибами і травами 4-ту стадію раку, про це б знали десятки два людей, а він би жив десь у селі на краю світу?" – обурився Павло Павлік.

Наводимо також повний текст поста Павла Павліка:

Facebook Павла Павліка

Facebook Павла Павліка

Facebook Павла Павліка

Він підсумував, що буде продовжувати сподіватися й вірити у своє одужання, і робить це з вірою в Бога, оскільки ніколи від нього не йшов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Павлік у жовтні 2018 року звернувся по допомогу до людей через важку хворобу його молодшого сина Павла. Через деякий час співак зупинив збирання коштів на лікування.

Раніше співак розповів, що спершу хвороба в сина виявлялася лише відчуттям оніміння в ногах.

Пізніше син артиста Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився. Віктор Павлік зворушливо звернувся до сина після його зізнання.