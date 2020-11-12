Син одіозного Сергія Звєрєва подає на батька до суду: стали відомі подробиці

На епатажного російського шоумена Сергія Звєрєва подає в суд його молодший син. Це пов'язано з квартирою в центрі Москви.

Виявляється, весь цей час Звєрєв-молодший шукав адвоката, щоб поборотися за нерухомість, так як він там прописаний, повідомили в Telegram-каналі "Звездач".

"Згідно із законом Сергій має право на неї. Ще ми хочемо отримати з Звєрєва-старшого матеріальні збитки. Буду боротися за сім'ю до крові. Батько Сергія зачепив мене, назвав кримінальницею. Тепер відповім тим же. Нехай прикриє свій рот і не розслабляється!", – розповіла Юля, дружина Звєрєва-молодшого.

Також дівчину обурює те, що щоумен кинув сина, не давши йому ні гідної освіти, ні виховання. Також вона впевнена, стиліст підробив свого часу документи на суді.

"Ми одного разу вже програли справу. Звєрєв-старший обійшов закон, надавши довідку, де було сказано, що Сергій народився в сім'ї, і у нього є мама. В результаті, суд подумав, що мій чоловік не прийомний. Але це ж не так!", – додала Юлія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епатажний російський шоумен Сергій Звєрєв рекомендував інвалідам не ходити на неузгоджені акції протесту.