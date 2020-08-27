Син Марченко святкує день народження: як він змінився за роки життя. Фото

У четвер, 27 серпня, син української телеведучої та журналістки Оксани Марченко Богдан відзначає день народження. Хлопцеві виповнилося 23 роки.

Знаменитість зворушливо привітала свого старшого сина зі святом та зізналася, що щаслива бути його мамою. Вона також опублікувала на особистій сторінці в Instagram колаж, на якому показала Богдана маленьким і як він виглядає зараз.

"Скільки б не минуло років, наші діти завжди будуть дітьми. Дякую, що 23 роки тому ти вибрав мене своєю мамою, мій дорогий. Будь щасливим до кінчиків своєї душі! Люблю", – написала Марченко.

Марченко привітала сина Богдана з днем народження (Instagram Оксани Марченко)

Богдан Марченко народився 27 серпня 1997 року в першому шлюбі Оксани із засновником та гендиректором компанії Global Ukraine Юрієм Коржем. Через кілька років телеведуча розлучилася з бізнесменом і вийшла заміж за політика, а тепер лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука. Відтоді хлопчик жив з мамою і вітчимом, які у 2004 році "подарували" йому сестричку Дар`ю.

Оксана Марченко з донькою Дар`єю і сином Богданом (фото – stuki-druki.com)

Марченко з чоловіком та дітьми (фото – stuki-druki.com)

Марченко з чоловіком та дітьми (фото – glavred.info)

Оксана Марченко з донькою Дар`єю і сином Богданом (фото – livestory.com.ua)

Зараз Богдан навчається у Франції, на останньому курсі університету, а перед цим він навчався в школі Святого Георгія у Швейцарії. Професію обрав пов'язану з IT-технологіями. Хлопець підтримує тісні відносини і з рідним батьком, і з вітчимом.

Віктор Медведчук з донькою і пасинком (Instagram Оксани Марченко)

Оксана Марченко з донькою Дар`єю і сином Богданом (фото – politeka.net)

Син Оксани Марченко Богдан (Facebook-акаунт Богдана Марченко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська телеведуча, дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко назвала свої рецепти щасливого шлюбу.