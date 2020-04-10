Син Макаревича публічно образив Єгора Кріда: через що

Син музиканта Андрія Макаревича Іван піддав критиці фільм "(Не) ідеальний чоловік", одну з ролей в якому зіграв артист Єгор Крід. Він назвав картину провальною, а самого музиканта "цукерковим тупнем".

Іван зізнався, що фільм його дуже розчарував і він вніс його до свого списку найгірших кінострічок. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Якщо буде вільний вечір, благаю, подивіться фільм. Це просто підручник, як не можна робити кіно. Просто неймовірно. Коли кожна секунда фільму – це такий сором, що складно повірити. Я обожнюю колекціонувати убоге кіно. І ось цей фільм посунув навіть самий топ моєї колекції. Це правда фантастика, як можна зробити настільки погано", – обурився Макаревич.

"Улюблена розвага наших цукеркових тупнів, як Крід. У музиці – л*йно, так ще і кінематограф заср*ти. Мабуть, такі люди просто не втомлюються ганьбитися", – висловився він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що міністерство культури Росії відмовилося фінансувати фільм, присвячений 50-річчю гурту "Машина часу", через політичні погляди її засновника Андрія Макаревича.