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11 квітня • оновлено в 07:37
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Син Макаревича публічно образив Єгора Кріда: через що

7.9т
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Син музиканта Андрія Макаревича Іван піддав критиці фільм "(Не) ідеальний чоловік", одну з ролей в якому зіграв артист Єгор Крід. Він назвав картину провальною, а самого музиканта "цукерковим тупнем".

Іван зізнався, що фільм його дуже розчарував і він вніс його до свого списку найгірших кінострічок. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Син Макаревича публічно образив Єгора Кріда: через що

"Якщо буде вільний вечір, благаю, подивіться фільм. Це просто підручник, як не можна робити кіно. Просто неймовірно. Коли кожна секунда фільму – це такий сором, що складно повірити. Я обожнюю колекціонувати убоге кіно. І ось цей фільм посунув навіть самий топ моєї колекції. Це правда фантастика, як можна зробити настільки погано", – обурився Макаревич.

Син Макаревича публічно образив Єгора Кріда: через що

"Улюблена розвага наших цукеркових тупнів, як Крід. У музиці – л*йно, так ще і кінематограф заср*ти. Мабуть, такі люди просто не втомлюються ганьбитися", – висловився він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що міністерство культури Росії відмовилося фінансувати фільм, присвячений 50-річчю гурту "Машина часу", через політичні погляди її засновника Андрія Макаревича.

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Автор
Марія Дідик
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Semenov Igor
Semenov Igor
А кто такой сын Макаревича, чего достиг, что создал и почему люди должны прислушиваться к его мнению?
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N Y
N Y
Вроде сын Макаревича гей и папа знает это...и даже вроде одобряет)))
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