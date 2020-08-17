Син Лукашенка засвітився на заводах у Мінську: втікав із батьком на вертольоті

Олександр Лукашенко, який перебуває на посаді президента Білорусі п'ятий термін поспіль, відвідав Мінський автомобільний завод і Мінський завод колісних тягачів. Разом із ним був його син, 15-річний Микола Лукашенко.

У мережі показали відео, на якому видно, як Микола Лукашенко в супроводі охорони пересувається приміщеннями заводу. Ролик поширив Telegram-канал NЕХТA (дивіться ролик у кінці новини).

Син Лукашенка на заводі в Мінську Tut.By

Син Лукашенка приїхав із ним на завод Скриншот відео

Після скандальної промови його батька і звернення до працівників-страйкарів Микола разом із Лукашенком-старшим покинув територію МЗКТ на вертольоті під крики "Йди!".

Лукашенко-молодший разом із батьком утік на вертольоті Tut.By

Зазначимо, що 16 серпня в Мінську відбувся провладний мітинг, який також відвідав син Лукашенка. Його розкритикували в мережі за дивний образ і порівняли з охоронцем.

Білоруси "проганяють" Лукашенка із заводу криками "Злодій!" та "Іди!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, протестувальники в Білорусі 17 серпня оголосили загальнонаціональний страйк. Активісти закликали білорусів виходити на вулиці і пообіцяли не визнавати більше чинного президента Олександра Лукашенка владою, якщо він не виконає вимоги.

Нагадаємо, що легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів не тільки громадськістю, а й спостерігачами на виборах, які пройшли 9 серпня.