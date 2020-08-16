Син Лукашенка з'явився на мітингу в Мінську: в мережі розкритикували його

Олена Кордунова Люди 18:31, 16.08.2020 Оновлено: 19:32, 16.08.2020

15-річний син білоруського президента Олександра Лукашенка Микола з'явився на провладному мітингу в Мінську. Його зовнішність в черговий раз викликала ажіотаж в мережі.

Раніше поява Лукашенка-молодшого викликала захват у соціальних мережах. Цього ж разу сина білоруського президента розкритикували користувачі Twitter за дивний образ і порівняли його з охоронцем.

Так, Микола Лукашенко прибув на акцію в центрі Мінська в чорному діловому костюмі, білій сорочці з тонкою краваткою і темних сонцезахисних окулярах.

Миколу Лукашенка порівняли з охоронцем
Газета. Ру
Миколу Лукашенка розкритикували в мережі
BELSAT
Син Лукашенка помічений на мітингу в Мінську
BELSAT
Син Лукашенка на мітингу
Газета. Ру
Син Лукашенка з'явився на мітингу в Мінську
Газета. Ру

Син Олександра Лукашенка стояв в оточенні охоронців в стороні від натовпу. Багатьом користувачам мережі здалося, що хлопець і сам схожий на охоронця.

Twitter

Також його розкритикували за те, що він з'явився на мітингу в підтримку Лукашенка знаючи, що через диктатуру його батька в Білорусі почалися масові протести.

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, син Лукашенка не вперше викликає фурор з мережі – раніше фото Миколи, що демонструє його зміни в зовнішності, також активно обговорювалося користувачами.

Також бурхливу реакцію в мережі викликав знімок Миколи Лукашенка, на якому підліток виглядає вище свого батька. При цьому зростання Лукашенко-старшого – 188 сантиметрів.

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