Син Лукашенка з'явився на мітингу в Мінську: в мережі розкритикували його
15-річний син білоруського президента Олександра Лукашенка Микола з'явився на провладному мітингу в Мінську. Його зовнішність в черговий раз викликала ажіотаж в мережі.
Раніше поява Лукашенка-молодшого викликала захват у соціальних мережах. Цього ж разу сина білоруського президента розкритикували користувачі Twitter за дивний образ і порівняли його з охоронцем.
Так, Микола Лукашенко прибув на акцію в центрі Мінська в чорному діловому костюмі, білій сорочці з тонкою краваткою і темних сонцезахисних окулярах.
Син Олександра Лукашенка стояв в оточенні охоронців в стороні від натовпу. Багатьом користувачам мережі здалося, що хлопець і сам схожий на охоронця.
Також його розкритикували за те, що він з'явився на мітингу в підтримку Лукашенка знаючи, що через диктатуру його батька в Білорусі почалися масові протести.
Як повідомляв OBOZREVATEL, син Лукашенка не вперше викликає фурор з мережі – раніше фото Миколи, що демонструє його зміни в зовнішності, також активно обговорювалося користувачами.
Також бурхливу реакцію в мережі викликав знімок Миколи Лукашенка, на якому підліток виглядає вище свого батька. При цьому зростання Лукашенко-старшого – 188 сантиметрів.