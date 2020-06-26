Син Лукашенка став зіркою мережі після параду в Москві: як він виглядає
Син президента Білорусі Олександра Лукашенка, 15-річний Микола став зіркою в мережі після появи на параді Перемоги в Москві 24 червня.
Так, увагу користувачів привернула його зовнішність – багато дівчат на сторінках в соціальних мережах відзначили, що Микола Лукашенко нагадує голлівудського актора або модель. OBOZREVATEL вирішив розповісти, що відомо про сина білоруського президента і як він виглядає.
У соціальних мережах Twitter і TikTok дівчата почали масово поширювати пости, де захоплюються красою молодшого сина Лукашенка.
"Все-таки Коля Лукашенко однозначно хороший", "У Лукашенко син просто вогонь", "Цікаво, а сам Коля Лукашенко знає, як його люблять в соцмережах?", "Дівчата! Аттеншн. "сексіхат" прибув до Москви", "У мене сердечко йокнуло, як побачила", "Дивлюся парад заради того, щоб побачити його", – поділилися враженнями дівчата.
Для самого Лукашенка-молодшого подібна увага навряд чи стане раптовістю – хлопець з дитинства звик до уваги публіки. Він часто супроводжує батька на офіційних заходах. Хлопець вже встиг побувати на переговорах з Бараком Обамою, Володимиром Путіним, Дмитром Медведєвим та іншими політиками.
Що відомо про Миколу Лукашенко
Микола Лукашенко народився 31 серпня 2004 року. Він є позашлюбним сином президента Білорусі. Хто є матір'ю юнака, достеменно невідомо. В одному з інтерв'ю Лукашенко-старший зазначив, що вона працює лікарем. За деякими припущеннями, мамою може бути особистий медик білоруського глави Ірина Абельська.
Перша поява Миколи на публічному заході відбулася у квітні 2008 року, коли хлопчикові було три роки і сім місяців. Разом з батьком він взяв участь в республіканському суботнику на будмайданчику "Мінськ-Арени". Тепер він постійно супроводжує батька в офіційних поїздках.
В іншому він живе як цілком звичайний підліток – він вчиться в школі (Острошицько-Городоцька СШ в Мінську). В одному зі своїх інтерв'ю Олександр Лукашенко розповідав, що його син любить пограти в комп'ютер, а точніше в популярні "танчики". Серед серйозних захоплень Миколи – біатлон і хокей. Також син Лукашенка займається музикою – хлопець грає на фортепіано.
Як зараз виглядає молодший син Лукашенка
Як повідомляв OBOZREVATEL, син Лукашенко не вперше робить фурор з мережі – раніше фото Миколи, що показує його зміни в зовнішності, також активно обговорювалося користувачами.
Також бурхливу реакцію в мережі викликав знімок Миколи Лукашенка, на якому підліток виглядає вищим ніж його батько. При цьому зріст Лукашенко-старшого – 188 сантиметрів.