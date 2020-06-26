Син Лукашенка став зіркою мережі після параду в Москві: як він виглядає

Син президента Білорусі Олександра Лукашенка, 15-річний Микола став зіркою в мережі після появи на параді Перемоги в Москві 24 червня.

Так, увагу користувачів привернула його зовнішність – багато дівчат на сторінках в соціальних мережах відзначили, що Микола Лукашенко нагадує голлівудського актора або модель. OBOZREVATEL вирішив розповісти, що відомо про сина білоруського президента і як він виглядає.

У соціальних мережах Twitter і TikTok дівчата почали масово поширювати пости, де захоплюються красою молодшого сина Лукашенка.

Микола Лукашенко в дитинстві і зараз Instagram Миколи Лукашенка

"Все-таки Коля Лукашенко однозначно хороший", "У Лукашенко син просто вогонь", "Цікаво, а сам Коля Лукашенко знає, як його люблять в соцмережах?", "Дівчата! Аттеншн. "сексіхат" прибув до Москви", "У мене сердечко йокнуло, як побачила", "Дивлюся парад заради того, щоб побачити його", – поділилися враженнями дівчата.

У мережі прийшли в захват від сина Лукашенка Twitter

У мережі прийшли в захват від сина Лукашенка Twitter

У мережі прийшли в захват від сина Лукашенка Twitter

У мережі прийшли в захват від сина Лукашенка Twitter

У мережі прийшли в захват від сина Лукашенка Twitter

У мережі прийшли в захват від сина Лукашенка Twitter

У мережі прийшли в захват від сина Лукашенка Twitter

Для самого Лукашенка-молодшого подібна увага навряд чи стане раптовістю – хлопець з дитинства звик до уваги публіки. Він часто супроводжує батька на офіційних заходах. Хлопець вже встиг побувати на переговорах з Бараком Обамою, Володимиром Путіним, Дмитром Медведєвим та іншими політиками.

Лукашенко з молодшим сином на прийомі у Обами naviny.by

Що відомо про Миколу Лукашенко

Микола Лукашенко народився 31 серпня 2004 року. Він є позашлюбним сином президента Білорусі. Хто є матір'ю юнака, достеменно невідомо. В одному з інтерв'ю Лукашенко-старший зазначив, що вона працює лікарем. За деякими припущеннями, мамою може бути особистий медик білоруського глави Ірина Абельська.

Ймовірна мати Миколи Лукашенка naviny.by

Перша поява Миколи на публічному заході відбулася у квітні 2008 року, коли хлопчикові було три роки і сім місяців. Разом з батьком він взяв участь в республіканському суботнику на будмайданчику "Мінськ-Арени". Тепер він постійно супроводжує батька в офіційних поїздках.

Микола Лукашенко в дитинстві naviny.by

В іншому він живе як цілком звичайний підліток – він вчиться в школі (Острошицько-Городоцька СШ в Мінську). В одному зі своїх інтерв'ю Олександр Лукашенко розповідав, що його син любить пограти в комп'ютер, а точніше в популярні "танчики". Серед серйозних захоплень Миколи – біатлон і хокей. Також син Лукашенка займається музикою – хлопець грає на фортепіано.

Як зараз виглядає молодший син Лукашенка

Микола Лукашенко Instagram Миколи Лукашенка

Микола Лукашенко Instagram Миколи Лукашенка

Микола Лукашенко Instagram Миколи Лукашенка

Микола Лукашенко Instagram Миколи Лукашенка

Микола Лукашенко Instagram Миколи Лукашенка

Микола Лукашенко Instagram Миколи Лукашенка

Коленька Лукашенко в Москве.



Русские: pic.twitter.com/Xaez6kJF9I — Глава Клуба Модных Ланей (@tashastill666) June 24, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, син Лукашенко не вперше робить фурор з мережі – раніше фото Миколи, що показує його зміни в зовнішності, також активно обговорювалося користувачами.

Також бурхливу реакцію в мережі викликав знімок Миколи Лукашенка, на якому підліток виглядає вищим ніж його батько. При цьому зріст Лукашенко-старшого – 188 сантиметрів.