Син Легкоступової відверто про чоловіка співачки: він влаштовував скандали та погрожував

Син російської співачки Валентини Легкоступової, що впала в кому через травму голови, Матвій підозрює, що артистка знаходиться у важкому стані через свого чоловіка Юрія Фірсова.

Про це він повідомив в розмові з поліцейськими, передає Telegram-канал "112". За словами хлопця, Фірсов міг претендувати на квартиру артистки, і таким чином хотів від неї позбутися. Крім того, він зазначив, що чоловік мами не завжди адекватно поводився: він неодноразово влаштовував скандали і навіть погрожував родичам артистки.

Юрій Фірсов і Валентина Легкоступова (фото – dni.ru)

Однак Матвій не знає, що саме сталося з його матір'ю в той день. У своїй пояснювальній він написав, що після одруження Фірсов та Валентина стали зловживати спиртними напоями.

Telegram-канал "112"

До речі, Юрій Фірсов наполягає на тому, що його дружина сама впала і вдарилася головою. Жінку опитати так і не вдалося – вона досі знаходиться в комі.

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