Син Круга почав виступати на сцені: як виглядає дорослий спадкоємець легенди шансону

Син знаменитого російського шансоньє Михайла Круга, вбивство якого раніше було розкрито, Олександр пов'язав своє життя з музикою і почав виступати на сцені.

Так, на своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, на якому позував разом з мамою Іриною перед концертом. Жінка також поділилася кількома знімками у своєму профілі.

Ірина Круг з сином Олександром Фото: instagram/ssashakrugg

"Виступили на трьох концертах, спасибі вам Іваново, Вологда і Ярославль, дуже вас всіх люблю", — написав Олександр.

Ірина Круг з сином Олександром Фото: instagram/irinakrug

Ірина Круг з сином Олександром Фото: instagram/irinakrug

Нагадаємо, що син Круга вперше вийшов на сцену рік тому разом з матір'ю, яка також займається музикою і виконав композицію "Это было вчера". Дебют Олександра відбувся на сцені Кремля, де проходив перший сольний концерт Ірини. Публіка тепло зустріла виконавця-початківця. Відомо, що хлопчик не тільки добре співає, але і складає вірші.

Дебют Олександра Круга на сцені Кремля Фото: instagram/ssashakrugg

Як повідомляв OBOZREVATEL, справу про вбивство Михайла Круга, яке сталося 30 червня 2002 року, офіційно закрили 23 вересня. Слідство встановило, що двоє чоловіків увірвалися в будинок шансоньє з метою пограбування. Михайло повернувся завчасно, через що один з грабіжників Дмитро Веселов кілька разів вистрілив.

Пізніше з'явилися подробиці ліквідації Круга. Як стало відомо, перед своєю смертю Веселов встиг розповісти про злочин близьким і говорив, що боїться помсти.

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