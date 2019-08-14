Син королеви Єлизавети виявився замішаний в гучному секс-скандалі: що трапилося

59-річний син королеви Єлизавети II принц Ендрю був притягнутий до судовго процесу у справі відомого мільярдера Джеффрі Епштейна, який звинувачувався в секс-торгівлі і педофілії.

Американські спецслужби злили в пресу так званий маленький чорний блокнот, в якому були записи Епштейна, пише NBC News.

Тиждень тому Епштейн наклав на себе руки. За кілька днів до цього федеральний суд США оприлюднив юридичні документи у його справі, серед яких були звинувачення на адресу принца Йоркського.

Вірджинія Джуффре ще в 2015 році дала свої свідчення, заявивши, що перебувала в сексуальному рабстві у Епштейна і надавала сексуальні послуги впливовим людям, в тому числі і британському принцу Ендрю.

У Букінгемському палаці відразу ж прокоментували скандал.

"Все це відноситься до розглядів, які мають місце в Сполучених Штатах Америки і до яких герцог Йоркський не причетний. Будь-які припущення про непристойному поведінку з неповнолітніми категорично помилкові", – йдеться в офіційній заяві представників Єлизавети II.

Як раніше писав OBOZREVATEL, з актора Кевіна Спейсі зняли звинувачення в домаганнях. Прокуратура прийняла таке рішення "у зв'язку з відсутністю доступу до доказів, на яких будувалося звинувачення, а також недоступністю показань передбачуваного потерпілого".

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