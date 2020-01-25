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25 січня • оновлено в 23:38
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Син Харатьяна розтовстів і відпустив дивну борідку

1.3т
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Син відомого російського актора Дмитра Харатьяна вирішив кардинально змінити імідж.

На своїй сторінці в соціальній мережі VK його мати Марина Майко опублікувала фотографію, на якій видно, що Іван Харатьян помітно набрав зайву вагу і відпустив дивну борідку.

Син Харатьяна розтовстів і відпустив дивну борідку

Примітно, раніше він виглядав так.

Син Харатьяна розтовстів і відпустив дивну борідку

Як повідомлялося раніше, 21 січня актор Дмитро Харатьян відсвяткував ювілей – йому виповнилося 60 років. Також після документального фільму про його життя, в якому актор розповів про свою боротьбу з алкогольною залежністю, з'явилося фото, яке демонструє, як хвороба позначилася на його зовнішності.

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