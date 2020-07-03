Син Єфремова зізнався у використанні стимуляторів
Син російського актора Михайла Єфремова, який 8 червня скоїв смертельну ДТП у Москві (Росія), Микита зізнався, що користувався стимуляторами для відпочинку та роботи.
В інтерв'ю StarHit він розповів, що трагедія викликала в нього багато сильних почуттів і емоцій. Також Микита Єфремов ще раз висловив співчуття родині загиблого кур'єра Сергія Захарова.
"Спасибі моїй групі підтримки, завдяки їй мені вдалося впоратися з болем і прийняти цю ситуацію. У мене був момент, коли я і для відпочинку, і для роботи користувався стимуляторами. Думав, що це допоможе мені відпочити або побачити якісь нові світи. Але все виявилося навпаки", – зізнався старший син Єфремова.
Микита відзначив, саме здоровий спосіб життя допоміг йому відкрити нові можливості та перспективи. Тому він радий, що зміг вчасно перемогти залежність. А від сімейних проблем Єфремов-молодший почав відволікатися за допомогою творчості. Незабаром має вийти відразу кілька фільмів і серіалів з його участю.
"З одного боку, добре, що я народився в такій сім'ї, а з іншого – вона зобов'язує виправдовувати очікування і глядачів, і самого себе. Моє завдання зробити так, щоб пишатися своїм прізвищем, але при цьому не бути від неї залежним", – додав Єфремов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку.
Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Через кілька днів після аварії, в п'ятницю, 11 червня, Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" за допомогою впливових знайомих, а також допомогти близьким чоловіка.
Сім'я загиблого Захарова не прийняла вибачення і допомогу від актора.
Адвокат повідомив, що Єфремов після ДТП відмовився від їжі і втратив шість кілограм.
Через 10 днів після інциденту старший син Єфремова Микита вперше прокоментував ДТП і висловив співчуття родині загиблого.