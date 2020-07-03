Син Єфремова зізнався у використанні стимуляторів

Син російського актора Михайла Єфремова, який 8 червня скоїв смертельну ДТП у Москві (Росія), Микита зізнався, що користувався стимуляторами для відпочинку та роботи.

В інтерв'ю StarHit він розповів, що трагедія викликала в нього багато сильних почуттів і емоцій. Також Микита Єфремов ще раз висловив співчуття родині загиблого кур'єра Сергія Захарова.

"Спасибі моїй групі підтримки, завдяки їй мені вдалося впоратися з болем і прийняти цю ситуацію. У мене був момент, коли я і для відпочинку, і для роботи користувався стимуляторами. Думав, що це допоможе мені відпочити або побачити якісь нові світи. Але все виявилося навпаки", – зізнався старший син Єфремова.

Михайло Єфремов і старший син Микита TSN.ua

Микита відзначив, саме здоровий спосіб життя допоміг йому відкрити нові можливості та перспективи. Тому він радий, що зміг вчасно перемогти залежність. А від сімейних проблем Єфремов-молодший почав відволікатися за допомогою творчості. Незабаром має вийти відразу кілька фільмів і серіалів з його участю.

"З одного боку, добре, що я народився в такій сім'ї, а з іншого – вона зобов'язує виправдовувати очікування і глядачів, і самого себе. Моє завдання зробити так, щоб пишатися своїм прізвищем, але при цьому не бути від неї залежним", – додав Єфремов.

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