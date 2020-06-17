Син Єфремова вперше прокоментував смертельну ДТП за участі батька
Син російського актора Михайла Єфремова, який 8 червня спричинив смертельну ДТП у столиці Росії Москві, Микита вперше зробив заяву щодо цього інциденту.
На своїй сторінці в Instagram він висловив співчуття родині загиблого у аварії Сергія Захарова.
"Висловлюю свої співчуття родині Сергія Захарова. Всім, кого торкнулася ця трагедія, бажаю мужності і сил пройти всі випробування", – написав він.
Микита Єфремов додав, що йому боляче від того, що сталося.
"Тато, я тебе дуже люблю. Сподіваюся, що ти приймеш наслідки гідно", – наголосив син актора.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер наступного ранку.
Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.
Через кілька днів після аварії, в п'ятницю, 11 червня, Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" за допомогою впливових знайомих, а також допомогти близьким чоловіка.
Сім'я загиблого Захарова не прийняла вибачення і допомогу від актора.
Адвокат повідомив, що Єфремов після ДТП відмовився від їжі і втратив шість кілограм.