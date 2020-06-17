Син Єфремова вперше прокоментував смертельну ДТП за участі батька

люди 15:31, 17.06.2020 Оновлено: 15:44, 17.06.2020

Син російського актора Михайла Єфремова, який 8 червня спричинив смертельну ДТП у столиці Росії Москві, Микита вперше зробив заяву щодо цього інциденту.

На своїй сторінці в Instagram він висловив співчуття родині загиблого у аварії Сергія Захарова.

Михайло і Микита Єфремови
Instagram Микити Єфремова

"Висловлюю свої співчуття родині Сергія Захарова. Всім, кого торкнулася ця трагедія, бажаю мужності і сил пройти всі випробування", – написав він.

Микита Єфремов додав, що йому боляче від того, що сталося.

"Тато, я тебе дуже люблю. Сподіваюся, що ти приймеш наслідки гідно", – наголосив син актора.

Cкріншот з Instagram-сторінки Микити Єфремова

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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